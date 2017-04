1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie malheureuse d’un mariage sans amour avec un Lord qui a deux fois son âge. Un jour, elle tombe amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille sur les terres de son époux et découvre enfin la passion. Habitée par ce puissant sentiment, Katherine est prête aux plus hautes trahisons pour vivre son amour impossible...

The Young Lady est le premier long métrage du Britannique William Oldroyd. Ce film a été très remarqué en festivals, de San Sebastian à Toronto. Il révèle une jeune actrice, Florence Pugh, et fait preuve d'un mauvais esprit particulièrement jubilatoire. Notre critique et notre entretien avec le réalisateur seront bientôt en ligne. En attendant, découvrez la bande annonce de ce film (qui sort le 12 avril) en cliquant ci-dessus.

