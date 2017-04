THE TRUE AMERICAN: le nouveau Pablo Larrain produit par Kathryn Bigelow

Au printemps 2014, nous vous parlions d'un projet attribué à la réalisatrice américaine Kathryn Bigelow. Inspiré du livre éponyme d’Anand Giridharadas, journaliste du New York Times, The True American raconte l’histoire vraie de Mark Stroman qui, pour assouvir sa soif de vengeance après les événements du 11 septembre 2001, s’en prend à trois immigrés au Texas. Les deux premiers sont abattus, le troisième survit à ses blessures. Il s’agit de Raisuddin Bhuiyan, vétéran de l’armée de l’air bangladaise, rêvant de s’établir aux Etats-Unis. Cette rencontre va bouleverser la vie des deux hommes...

Kathryn Bigelow est depuis partie sur un autre projet, encore sans titre officiel, et qu'on devrait découvrir cette année. On apprend aujourd'hui que The True American a un nouveau réalisateur: le Chilien Pablo Larrain. Les derniers mois ont été fastes pour le cinéaste, avec les succès de Neruda et de Jackie. The True American sera produit par Kathryn Bigelow mais aussi par Megan Ellison. Plus d'informations à suivre...

Source

