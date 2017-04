Un jeune médecin portugais, soldat pendant la guerre coloniale en Angola entre 1971 et 1973, envoie à sa femme des lettres d’amour poétiques, sensuelles et passionnées. Ce jeune homme, en train de devenir écrivain, c’est António Lobo Antunes dont 280 lettres ont été publiées en 2005. Elles sont l’inspiration du film qui en propose une lecture intime et leur donne vie...

Voici le pitch de Lettres de la guerre, troisième long métrage du Portugais Ivo M. Ferreira. Présenté en compétition à la Berlinale, cette adaptation des écrits autobiographiques d'António Lobo Antunes célèbre la beauté avec panache. Lettres de la guerre sort en salles le 12 avril. Retrouvez notre critique en cliquant ici et découvrez la bande annonce de ce film ci-dessus.

