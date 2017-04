KURO: premières étonnantes images d'un curieux film japonais

Romi, une Japonaise vivant à Paris, travaille dans un bar karaoké. Chez elle, en banlieue, elle retrouve son amant Milou qui est paraplégique. Ensemble, ils se remémorent leurs souvenirs du Japon. C'est alors qu'un homme mystérieux fait irruption dans leur quotidien...

Voici le pitch de Kuro, un long métrage réalisé par les Japonais Joji Koyama et Tujiko Noriko. Cette dernière est également connue comme chanteuse depuis une quinzaine d'années. Kuro a été dévoilé en début d'année au Slamdance Film Festival, dédié aux films indépendants à petit budget. De curieuses premières images ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

