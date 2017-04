BOX-OFFICE FRANCE: les Schtroumpfs battent "A bras ouverts" aux 1eres séances Paris

Les Schtroumpfs et le village perdu a pris le meilleur démarrage aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Avec 1789 entrées dans 17 salles, le film d'animation effectue des débuts solides, et bat A bras ouverts, la comédie réactionnaire de Philippe De Chauveron. Malgré une plus large exposition (23 copies), le film n'accroche que la seconde place et démarre deux fois moins bien que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? (3246 entrées). Power Rangers complète correctement le podium avec 1671 entrées dans 16 salles. Le film français Corporate avec Céline Sallette suit solidement avec 1260 entrées dans 18 salles.

L'Opéra est également plutôt bien lancé avec 926 entrées dans 18 salles. Parmi les petites sorties, c'est le polar Le Serpent à mille coupures qui tire son épingle du jeu avec 129 entrées dans 3 salles seulement. En revanche, les débuts de United States of Love de Tomasz Wasilewski (lire notre entretien) sont particulièrement frisquets avec 72 tickets seulement dans 4 salles. La dernière place du classement est occupée conjointement par les documentaires Massilia Sound System et Parfaites avec 6 entrées dans 1 salle.

Source: Rentrak France

