THE VILLAGE OF NO RETURN: premières images de la comédie d'arts martiaux avec Shu Qi

C'est une journée pas comme les autres dans le village isolé nommé Désir. Un mystérieux prêtre taoïste apporte avec lui un équipement magique qui a le pouvoir d'effacer la mémoire. Dès lors, les villageois oublient leur passé - mais une menace se dessine...

Voici le pitch de The Village of No Return, une comédie d'arts martiaux taïwanaise réalisée par Chen Yu-Hsun. Shu Qi est à l'affiche de ce long métrage sorti en début d'année à Taïwan et en Chine. Ce film sera dévoilé dans quelques jours au BIFFF, le Festival du Film Fantastique de Bruxelles. Découvrez des premières images de The Village of No Return dans notre galerie !

