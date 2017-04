FROM THE BALCONY: premières images d'une curiosité norvégienne

Un homme est debout sur son balcon. Il observe les passants dans la rue, et commence à examiner son propre courant de conscience...

Voici le pitch énigmatique de From the Balcony, nouveau long métrage du Norvégien Ole Giæver après Natür Therapy, sorti chez nous l'an passé. From the Balcony a été dévoilé en début d'année à la Berlinale, dans la section Panorama. Des premières images de ce curieux projet ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie ! From the Balcony n'a pas encore de date de sortie en France.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !