BOX-OFFICE FRANCE: flop pour Kev Adams et "Gangsterdam"

Le film d'animation Baby Boss a pris la tête du box-office français cette semaine. Le long métrage effectue un démarrage canon avec 1.059.393 entrées dans plus de 600 salles. Bide outre-Atlantique, Ghost in the Shell démarre correctement en France avec 472.608 entrées dans 549. En revanche, probablement desservi par les polémique au sujet de son contenu réactionnaire et par un bouche-à-oreille qui semble, à en croire les premiers retours spectateurs, déjà désastreux, Gangsterdam avec Kev Adams est un flop avec 215.260 entrées alors que le film est imposé dans plus de 500 salles. L'autre comédie "luxueuse" de la semaine, Telle mère, telle fille avec Juliette Binoche et Camille Cottin, échoue également avec 123.885 entrées dans près de 300 salles.

Parmi les plus petites sorties, déception pour Orpheline qui ne décolle pas vraiment avec 39.419 entrées dans 120 salles. En revanche, à plus petite échelle, débuts plutôt encourageants pour Pris de court avec Virginia Efira (25.112 entrées dans 56 salles) et le Grand Prix à la dernière Berlinale, Félicité (23.628 entrées dans 50 salles).

Du côté des anciennes sorties, La Belle et la Bête recule en seconde position mais cumule déjà près de 2 millions de tickets en 2 semaines. Sage femme avec Catherine Deneuve et Catherine Frot passe les 500.000 entrées sur la même période. Egalement primé à la Berlinale, L’Autre côté de l’espoir de Kaurismaki se maintient bien (-26.6%, 167.233 entrées en 3 semaines).

