BOX-OFFICE US: les Schtroumpfs recalés par "Baby Boss" ?

Principale nouveauté de la semaine outre-Atlantique, Les Schtroumpfs et le village perdu ne devrait pas déloger Baby Boss de sa place de leader au box-office américain du weekend. Selon les premières estimations, Les Schtroumpfs devrait débuter aux alentours des 15 millions de dollars, dans les roues du précédent épisode (qui lui était un mix d'animation et de prises de vue réelles et qui avait débuté à 17.5 millions). Le budget de ce nouveau film d'animation est cette fois bien inférieur avec 60 millions contre 105 millions. Autre nouveauté, Braquage à l'ancienne de Zach Braff avec Morgan Freeman et Michael Caine devrait suivre en cumulant entre 10 et 12 millions pour un budget de 25 millions de dollars. Les deux leaders, Baby Boss et La Belle et la Bête, devraient rester inchangés, au-dessus des 20 millions de dollars.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

Source

