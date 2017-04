I FEEL GOOD: premières infos sur le nouveau Kervern / Delépine

Poussé hors du foyer par ses vieux parents, Jacques, un quarantenaire ambitieux, décide de devenir riche et célèbre en exploitant le filon de la chirurgie esthétique low cost. Pour mettre au point son projet d’entreprise, il se réfugie chez sa sœur, directrice d’un village Emmaüs. A force de leur faire miroiter un avenir meilleur, il finira par emmener tout un groupe de compagnons dans une clinique en Roumanie, pour tous revenir plus beaux.

Voici le curieux pitch de I Feel Good, la nouvelle comédie réalisée par le duo formé par Gustave Kervern et Benoît Delépine. Les réalisateurs de Louise Michel, Mammuth du Grand soir ou l'an passé de Saint Amour dirigeront Jean Dujardin et Yolande Moreau dans les deux rôles principaux. Le tournage de ce film, produit par Arte, est prévu cet été à Pau. Plus d'informations à suivre...

Source Source image

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !