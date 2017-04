MONEY AND LOVE: premières infos sur le nouveau Jia Zhang-Ke

De 2001 à 2016, de la province de Shanxi à celle de Sichuan, trois moments de la vie d’une femme amoureuse d’une figure de la pègre, dans la Chine moderne.

Voici le pitch de Money and Love (titre provisoire) du prochain film réalisé par le Chinois Jia Zhang-Ke après Plaisirs inconnus, Still Life ou récemment des succès en salles A Touch of Sin et Au-delà des montagnes. Dans le rôle principal, on retrouvera l'égérie du cinéaste, l'actrice Zhao Tao. Jia Zhang-Ke a commenté: “Ce film combine la fiction et l’enregistrement du réel. Il est chargé de la vie de l’homme que je suis désormais à 46 ans. Il raconte une histoire tragique, mais sans larmes”.

Plus d'informations à suivre...

