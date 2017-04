Lu Over the Wall raconte l'amitié entre Kai, un collégien qui vit dans une ville de pêcheurs, et Lou, une sirène aussi mignonne qu'espiègle.

Il s'agit du nouveau film d'animation du Japonais Masaaki Yuasa. Le cinéaste s'est notamment distingué avec l'anime Mind Game, réalisé en 2004. Lu Over the Wall doit sortir le 19 mai au Japon. Un teaser spectaculaire et prometteur a été mis en ligne, découvrez-le en cliquant ci-dessus !

