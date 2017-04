En Norvège, une jeune femme tombe amoureuse. Elle se rend compte alors qu'elle possède des pouvoirs effrayants...

Voici le pitch de Thelma, le nouveau long métrage réalisé par le Norvégien Joachim Trier (Oslo, 31 août, Back Home). Ce drame fantastique fera t-il une apparition lors du prochain Festival de Cannes ? Tout les indicateurs sont au vert: Oslo était passé par Un Certain Regard, Back Home par la compétition, tandis que Thelma semble prêt et se dévoile dans un premier teaser. Découvrez-le en cliquant ci-dessus.

