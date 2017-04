BOX-OFFICE US: les Schtroumpfs battus par bébé, "Ghost in the Shell" s'écroule

Comme l'indiquaient les premières estimations du weekend, Les Schtroumpfs et le village perdu n'est pas parvenu à déloger Baby Boss de sa place de leader au box-office américain. Les bonshommes bleus ont récolté 14 millions de dollars, dans les roues du précédent épisode (qui lui était un mix d'animation et de prises de vue réelles et qui avait débuté à 17.5 millions). Le budget de ce nouveau film d'animation est cette fois bien inférieur avec 60 millions contre 105 millions. Braquage à l'ancienne de Zach Braff, avec Morgan Freeman et Michael Caine, suit avec 12.5 millions de dollars pour un budget de 25 millions. Parmi les sorties limitées, l'anime Your Name., carton au Japon et succès en France en fin d'année dernière, débute avec une solide moyenne par copie en cumulant 1.6 million dans 300 salles.

Du côté des anciennes sorties, Baby Boss conserve sa place de leader et cumule 89.3 millions en 2 semaines. Après des débuts décevants, Ghost in the Shell s'écroule de 60.6% et n'en est qu'à 31.5 millions de dollars en 2 semaines pour un budget de 110 millions. Le film de science-fiction devrait compenser à l'international où il a déjà rapporté 92 millions. Même en perdant des copies, le buzz horrifique Get Out reste fort avec une baisse assez faible de 29% en 7e semaine. Le long métrage a rapporté 162.8 millions à ce jour outre-Atlantique, alors que son budget est inférieur à 5 millions de dollars.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !