BAD LUCKY GOAT: 1eres images d'une comédie colombienne accompagnée d'un gros buzz

Après avoir tué accidentellement une chèvre avec le camion de leur père, un frère et une sœur qui ne s'entendent absolument pas entament un voyage vers la réconciliation...

Voici le pitch de Bad Lucky Goat, une comédie réalisée par le Colombien Samir Oliveros. Ce premier long métrage a été tourné aux Îles de la Providence, dans les Caraïbes. Bad Lucky Goat a été dévoilé lors du dernier Festival SXSW d'Austin et est depuis accompagné d'un beau buzz. Des premières images de cette découverte ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie !

