Dans un avenir proche, le Japon est victime d’attaques terroristes sur ses centrales nucléaires. Irradié, le pays est peu à peu évacué vers les états voisins. Tania, atteinte d’une longue maladie et originaire d’Afrique du Sud, attend son ordre d’évacuation dans une petite maison perdue dans les montagnes. Elle est veillée par Leona, son androïde de première génération que lui a offert son père. Toutes deux deviennent les dernières témoins d’un Japon qui s’éteint à petit feu et se vide par ordre de priorité, parfois selon des critères discriminatoires. Mais doucement, l’effroi cède la place à la poésie et la beauté...

Après le bel accueil en début d'année de son mélodrame Harmonium, le réalisateur japonais Koji Fukada (lire notre entretien) est déjà de retour dans les salles françaises avec son drame de SF apocalyptique Sayonara. Cette merveille sortira le 10 mai en France et c'est un immanquable ! Retrouvez notre critique en avant première en cliquant ici, et découvrez la belle bande annonce de ce film en cliquant ci-dessus...

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !