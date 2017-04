TAIPEI STORY: gros plan sur un inédit d'Edward Yang en salles mercredi

Lung et Chin se connaissent depuis de nombreuses années. Lui est un ancien joueur de base-ball sans véritable ambition professionnelle ; elle a un poste de secrétaire au sein d’un grand cabinet d’architectes. Le sentiment qu’ils éprouvent l’un pour l’autre est un mélange d’amour et d’affection profonde, aux contours flous. Mais le licenciement brutal de Chin va bientôt fissurer leur couple et compromettre leur projet de vie commune...

Voici le pitch de Taipei Story, un long métrage inédit en France réalisé par le Taïwanais Edward Yang. Réalisée en 1985, cette comédie dramatique par le réalisateur de Yi Yi sera enfin visible dans les salles françaises dès ce mercredi ! Découvrez des premières images de Taipei Story dans notre galerie.

