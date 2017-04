Sur une île ravagée par un désastre écologique, deux adolescents ont décidé de fuir leur entourage et leur quotidien : l’étrange Birdboy en se coupant du monde et en affrontant ses démons intérieurs, la téméraire Dinky en préparant un voyage dangereux, avec l’espoir secret que Birdboy l’accompagne.

Voici le pitch de Psiconautas, un film d'animation réalisé par les Espagnols Pedro Rivero et Alberto Vázquez. Psiconautas sortira en salles le 24 mai. Une bande annonce a été dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus !

