DRUG KING: Bae Doo-Na et Song Kang-Ho réunis

Resté inédit chez nous, le polar Inside Men de Woo Min-Ho a fait un carton au box-office coréen. Le réalisateur prépare son nouveau métrage, intitulé Drug King. Ce film se déroule au cœur de la pègre de Busan, dans les années 70.

Un gros casting a été annoncé avec deux stars dans les rôles principaux: Bae Doo-Na et Song Kang-Ho. L'actrice de Sympathy for Mr Vengeance, The Host, Air Doll ou encore Cloud Atlas sera bientôt à l'affiche chez nous du film catastrophe Tunnel. Découvert dans Memories of Murder, Song est également annoncé dans le prochain Bong Joon-Ho, Parasite, tandis que le récent Kim Jee-Woon, The Age of Shadows n'a pas encore de date de sortie française.

Le tournage de Drug King débutera en mai.

