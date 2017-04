Été 67, pendant 5 jours, la ville de Detroit est secouée par des émeutes raciales.

Voici ce que retrace Detroit, le nouveau long métrage réalisé par l'Américaine Kathryn Bigelow, quatre ans après le très remarqué Zero Dark Thirty. John Boyega, vu dans Attack The Block et Star Wars: le réveil de la force, et Will Poulter, remarqué notamment dans The Revenant, sont à l'affiche de ce film. Sa sortie est prévue le 4 août en Atlantique. Le buzz l'annonce également sur la Croisette. Bigelow, dont l'oscarisé Démineurs avait été refusé il y a quelques années, n'a jamais été sélectionnée en compétition depuis le début de sa carrière. Le sujet "costaud" tel que Cannes les aime l'aidera t-il à être sélectionnée ? Réponse demain avec l'annonce des films retenus.

En attendant, découvrez la première bande annonce de Detroit en cliquant ci-dessus.

