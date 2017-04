DÉCÈS: Michael Ballhaus (1935-2017)

Le directeur de la photographie allemand Michael Ballhaus est décédé. Michael Ballhaus a débuté à la télévision à la fin des années 50 avant de travailler pour le cinéma une dizaine d'années plus tard. Il est un collaborateur régulier de Rainer Werner Fassbinder pour lequel il signe l'image de Prenez garde à la sainte putain, Les Larmes amères de Petra von Kant, Le Droit du plus fort, Le Mariage de Maria Braun et Lili Marleen. Après avoir travaillé sur L'Amie de Margarethe von Trotta et Mort d'un commis voyageur de Volker Schlöndorff, Ballhaus fait une autre rencontre marquante dans sa carrière: celle de Martin Scorsese. Il collaborera avec le cinéaste américain sur After Hours, La Couleur de l'argent, La Dernière tentation du Christ, Les Affranchis, Le Temps de l'innocence, Gangs of New York et Les Infiltrés.

Parmi les cinéastes avec lesquels il a régulièrement travaillé, citons Mike Nichols pour ses films Working Girl, Bons Baisers d'Hollywood, Primary Colors et De quelle planète viens-tu ? ou Robert Redford avec La Ménagerie de verre, Quiz Show et La Légende de Bagger Vance. Parmi ses autres longs métrages marquants, on compte Under the Cherry Moon de Prince, Susie et les Baker Boys de Steven Kloves ou Dracula de Francis Ford Coppola.

Michael Ballhaus a été nommé trois fois aux Oscars pour Broadcast News de James L. Brooks, Susie et les Baker Boys et Gangs of New York. Il a reçu en février dernier un Ours d'or d'honneur à la Berlinale. Michael Ballhaus avait 81 ans.