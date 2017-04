BOX-OFFICE FRANCE: "The Young Lady" écrase "Boule et Bill 2" aux 1eres séances Paris

Fast And Furious 8, sans surprise, hérite de la première place aux premières séances parisiennes de ce mercredi. La franchise débute toujours plus fort: après les 2419 entrées de l'épisode 6, les 3170 entrées de l'épisode 7, ce nouvel épisode a attiré 3451 spectateurs - en attendant peut-être 50 ans de suites et de spin-offs. La surprise vient de la seconde place: celle-ci n'est occupée ni par C'est beau la vie quand on y pense avec Gérard Jugnot ni par Boule et Bill 2 avec Franck Dubosc et Mathilde Seigner mais par... The Young Lady, premier long métrage du Britannique William Oldroyd (lire notre entretien). Ce film a attiré 1123 spectateurs dans 17 salles. C'est deux fois plus que C'est beau la vie quand on y pense dans le même nombre de salles (585 entrées) tandis que Boule et Bill 2, malgré les vacances, est encore plus loin avec 504 entrées dans 14 salles. Cela fait suite au score déjà en demi-teinte du premier volet qui, sans être un flop, n'avait pas spécialement explosé le box-office avec 2 millions d'entrées en fin de carrière.

Aux pieds du podium, on trouve Je danserai si je veux de Maysaloun Hamoud avec 315 entrées dans 9 salles. La comédie Bienvenue Au Gondwana sombre totalement avec seulement 240 entrées dans 11 salles. La dernière place est occupée par le documentaire Paris Est Une Fête avec 10 entrées dans 3 salles.

Source Rentrak France

