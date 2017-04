Fast & furious 8

Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve un semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais rencontrées jusqu’alors. Des rivages de Cuba au rues de New York en passant par les plaines gelées de la mer arctique de Barrents, notre équipe va sillonner le globe pour tenter d'empêcher une anarchiste de déchaîner un chaos mondial et de ramener à la maison l’homme qui a fait d’eux une famille.

LES ROUES DE LA FORTUNE

Quand le 7e film d'une franchise devient le 6e plus gros succès de tous les temps au box-office mondial, difficile de se dire que l'on a signé un beau chant du cygne et de tirer sa révérence. Séquelle obligatoire, Fast & furious 8 débarque avec ses gros sabots et la volonté de remettre le couvert une nouvelle fois histoire de sustenter une audience toujours avide de spectacle bruyant et sans limites. Pari réussi ? Dans le genre, oui ! Forcément quand Chris Morgan, le scénariste en titre de la série, se creuse les méninges pour trouver à chaque nouvel opus les scènes d'actions toujours plus grosses, toujours plus lourdes et surtout toujours plus improbables et qu'on ne le freine pas, le bonhomme s'en donne à cœur joie. Et à ce jeu là, il nous a encore sorti la grosse artillerie. Car en plus d'un casting convoquant l'intégralité des personnages des précédents volets (oui oui ils sont tous là ! ) agrémenté d'une Charlize Theron, d'une Helen Mirren (sic) et d'un Scott Eastwood tentant de récupérer la place laissée vacante par Paul Walker, aujourd'hui le bonhomme nous envoie dans la gueule un rodéo en plein Cuba, une course poursuite au milieu de «pluie» de bagnoles, une chasse au sous-marin sur banquise et ... un bébé ! Ah oui c'est vrai, que les Fast & furious doivent énormément de leur notoriété à « l'esprit de famille » et qu'il fallait à tout pris caser du renouveau dans cette série qui n'en peut plus de tirer à la ligne (et puis après tout cette idée pourra toujours servir en cas de reboot dans quelques années).

Sinon, pour le reste, vous connaissez la chanson : tôle froissée, gomme brûlée, bitume explosé, vannes foireuses et bourre-pifs en rafale (Dwayne Johnson est encore plus bœuf que jamais), etc. Bref, une nouvelle fois, les divertisseurs de chez Universal nous invitent à un nouveau show tonitruant qui ne connaît aucune limite et qui remplit son contrat d'amuseur pop-corn (même si un peu long au final) pour tous les amateurs de films cons et testostéronés. Et dire qu'on nous annonce avec cet opus, le 1er volet d'une trilogie qui clôturera définitivement la série. Mouaif... De toute façons, au rythme où vont les choses, rendez vous est pris pour dans deux ans quand la bande ira se bastonner contre Godzilla dans Las Vegas avant de s'envoler pour une dernière course sur la lune...