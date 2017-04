Une jeune fille s'embarque pour une merveilleuse aventure lorsqu'elle fait la découverte d'un balai magique.

Voici le pitch de Mary And The Witch’s Flower, nouveau long métrage réalisé par le Japonais Hiromasa Yonebayashi. Yonebayashi s'est illustré chez Ghibli où il a réalisé les très réussis Arrietty, le petit monde des chapardeurs et Souvenirs de Marnie. Après le hiatus du studio, c'est pour le Studio Ponoc que Hiromasa Yonebayashi a réalisé Mary And The Witch’s Flower. Ce film devrait sortir cet été au Japon. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus...

