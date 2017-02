Okja raconte l'histoire d'une jeune fille de la campagne, venue de la province de Gangwon, en voyage de la Corée aux États-Unis. Okja n'est pas le nom de cette jeune fille : il s'agit de celui d'un monstre qui est aussi son amie...

Okja est le nouveau long métrage du Coréen Bong Joon-Ho, presque quatre ans après Snowpiercer. A l'affiche: Ahn Seo-Hyeon (vue notamment dans The Housemaid), Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Lily Collins ou encore Paul Dano. Okja devrait être visible prochainement. En attendant, un premier teaser a été dévoilé. Découvrez-le en cliquant ci-dessus !

