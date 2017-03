GLASS GARDEN: première image du nouveau Shin Su-Won

Une mystérieuse scientifique, spécialisée dans la recherche sur le sang artificiel, se retire du monde en se créant un cocon dans une serre. Un romancier controversé désire à raconter son histoire...

Voici le pitch du nouveau long métrage réalisé par la Coréenne Shin Su-Won (lire notre entretien), intitulé Glass Garden. Révélée par Suneung, Shin a été plus particulièrement remarquée avec son über-mélo Madonna, sélectionné à Cannes. Le rôle principal de ce film est interprété par Moon Geun-young, découverte dans 2 sœurs et vue plus récemment dans le carton au box-office The Throne. Glass Garden devrait être visible courant 2017. Une première image vient d'être dévoilée, découvrez-la dans notre galerie !

Source

