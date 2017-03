FESTIVAL CPH:DOX 2017: la sélection

Le Festival CPH:DOX, festival international du film documentaire de Copenhague, est une des principales manifestations mondiales dédiées aux documentaires. CPH:DOX se distingue par une approche curieuse, ambitieuse et éclectique du doc. Sa nouvelle édition se déroulera du 16 au 26 mars et sa sélection est désormais connue. Celle-ci comprendra 75 premières mondiales.

Le festival s'ouvrira par la projection de Last Men In Aleppo de Firas Fayyad et Steen Johannessen, Grand Prix à Sundance dans la section documentaires. Ce film figurera en compétition comme une douzaine d'autres prétendants, parmi lesquelles la curiosité norvégienne Drib.

Parmi les gros noms en sélection, citons Voyage of Time de Terrence Malick, I Am Not Your Negro de Raoul Peck ou Safari d'Ulrich Seidl, mais aussi bien évidemment des découvertes et ovnis tels que Tower de Keith Maitland ou All These Sleepless Nights de Michal Marczak.

Plusieurs masterclass seront au programme (dont une par le réalisateur autrichien Nikolaus Geyrhalter) et une carte blanche a été accordée à la musicienne Anohni.

Les temps forts du Festival CPH:DOX seront à suivre en direct sur FilmDeCulte. Plus d'infos sur le site officiel...

