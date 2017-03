BOX-OFFICE FRANCE: "Logan" leader, flop de "Trainspotting 2" aux 1eres séances Paris

Le blockbuster Logan a, sans surprise, hérité de la première place lors des premières séances parisiennes de ce mercredi. Le film a attiré 2846 spectateurs dans 21 salles. Patients, le premier long métrage coréalisé par Grand Corps Malade, reste derrière malgré une plus forte exposition: 1361 spectateurs dans 25 salles. Le podium est faiblement complété par Trainspotting 2 de Danny Boyle qui passe plutôt inaperçu avec 556 entrées seulement dans la confortable combinaison de 18 copies. 20th Century Women remplit davantage ses salles avec 533 entrées sur 12 copies seulement.

Parmi les plus petites sorties, le tremplin cannois n'a pas fonctionné pour Personal Affairs, sélectionné à Un Certain Regard. Le film ne compte que 37 curieux dans 3 salles. Le documentaire Sous peine d'innocence ferme la marche avec 3 entrées dans 2 salles.

Source Rentrak France

