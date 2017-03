TRUMPED: gros plan sur le documentaire consacré à l'élection de Donald Trump

Trumped: Inside the Greatest Political Upset of All Time suit la montée de Donald Trump du tout début de la campagne jusqu'à la dramatique nuit d'élection. Les réalisateurs américains Ted Bourne, Mary Robertson et Banks Tarver proposent un regard dans les coulisses du bouleversement politique le plus choquant dans l'histoire américaine. Et envisagent leur film comme un avertissement pour d'autres démocraties dans le monde...

Trumped: Inside the Greatest Political Upset of All Time a été dévoilé lors du dernier Festival de Sundance. Découvrez des premières images de ce long métrage dans notre galerie.

