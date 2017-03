KIKI: une affiche flamboyante pour le documentaire lauréat du Teddy Award

À New York, les jeunes LGBTQ se rassemblent sur le quai de Christopher Street, pratiquant une forme d’art basée sur la performance, Ballroom, qui a été rendue célèbre au début des années 1990 par la vidéo de Madonna « Vogue » et le film documentaire « Paris Is Burning ». Vingt-cinq ans après, une nouvelle génération, très différente, de jeunes LGBTQ forment une sous-culture artistique activiste, nommée « Scène Kiki ».

Voici le point de départ du long métrage Kiki, réalisé par la Suédoise Sara Jordenö. Ce film a reçu l'an passé le Teddy Award du meilleur documentaire à la Berlinale. Il vient de sortir outre-Atlantique. Avant une prochaine sortie française ? En attendant, découvrez son affiche dans notre galerie...

