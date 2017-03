La jeune Suzu vient de se marier et s'installe à Kure City, dans les environs d'Hiroshima. Nous sommes en 1944, à la veille du désastre nucléaire...

Voici le pitch de In This Corner of the World, film d'animation réalisé par Sunao Katabuchi. Il s'agit d'une adaptation du manga signé par sa compatriote Fumiyo Kōno. Succès au box-office nippon, In This Corner of the World sortira prochainement en France. En attendant, découvrez une première bande annonce en cliquant ci-dessus.

