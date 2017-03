BOX-OFFICE FRANCE: succès pour "Split", "Lion" et "Certaines femmes", flop pour "Si j'étais un homme"

Split confirme la reconquête du public de M.Night Shyamalan après le bon accueil de The Visit. Le thriller fantastique, présenté en ouverture du Festival de Gérardmer, a attiré 594.427 spectateurs dans 315 salles, s'offrant une très belle moyenne par copie. Succès également pour le mélodrame Lion: boosté par le buzz Oscars, le mélodrame avec Dev Patel et Nicole Kidman a réuni 454.909 spectateurs dans 315 salles.

Plus bas dans le classement, Chez nous de Luca Belvaux ne démérite pas avec 144.010 entrées dans 235 salles. Flop en revanche pour la comédie transphobe Si j'étais un homme, qui ne compte que 109.237 spectateurs dans près de 300 salles. Parmi les petites sorties, bon démarrage pour Noces (41.863 entrées dans 90 salles) et surtout pour Certaines femmes de Kelly Reichardt qui obtient une excellente moyenne par copie avec 16.092 entrées dans 16 salles seulement.

Du côté des anciennes sorties, malgré un gain géant de 430 salles (!), La La Land recule de 1% en 5e semaine et cumule 2.354.148 entrées. L'effet Oscar se fera peut-être davantage sentir cette semaine. Plus bas, après une première semaine décevante, L'Empereur confirme la déception en chutant de 49.7%. La suite de La Marche de l'empereur passe inaperçue avec 169.784 entrées en 2 semaines. La Marche... avait achevé sa carrière autour des 2 millions d'entrées.

