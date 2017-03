CONCOURS: des invitations pour "La Planète des vampires" au cycle 'Chic Planète'

Le coup d'envoi du cycle Chic Planète a été donné ce mercredi 1er mars au Forum des Images, à Paris ! Ce programme (composé d'une cinquantaine de films et qui durera jusqu'au 13 avril) constituera une manière à la fois sérieuse et légère de poser la question écologique : d'un côté des films de science-fiction qui mettent la planète en jeu, de l'autre le paysan (celui qui, au sens large, l'habite) qui célèbre les nourritures terrestres.

La pépite La Planète des vampires de Mario Bava est diffusée ce dimanche 5 mars à 21h. Le pitch: En mission dans l’espace, des vaisseaux atterrissent sur la planète Aura, par laquelle ils sont mystérieusement attirés. Un astronaute découvre qu’elle est habitée par des extraterrestres qui cherchent à la fuir... Ce long métrage, qui compte Tim Burton et Nicolas Winding Refn parmi ses admirateurs, sera projeté en version restaurée.

Nous vous proposons de gagner des invitations valables pour 2 personnes. Pour participer, c'est très simple: il suffit de nous envoyer votre nom et votre prénom en cliquant sur la signature en bas de cet article. Les gagnants seront tirés au sort. Bonne chance !

Pour toutes les informations sur le cycle Chic Planète, c'est par ici...

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !