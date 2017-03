BOX-OFFICE US: "Logan" décolle très fort ?

Selon les premières estimations, Logan devrait sans mal occuper la première place au box-office américain ce weekend. Le blockbuster de James Mangold, produit pour une centaine de millions de dollars, débute très bien avec un score estimé à 74 millions dans 4000 salles. Il laisse loin derrière le drame chrétien The Shack qui devrait récolter aux alentours de 17 millions de dollars. Après quelques bides successifs de ce genre de longs métrages, The Shack, qui compte Sam Worthington et Octavia Spencer, s'en sort bien puisqu'il a coûté 20 millions de dollars. Succès surprise de la semaine passée, le thriller horrifique Get Out devrait également continuer d'engranger cette semaine avec près de 20 millions supplémentaires.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

