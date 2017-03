NOVEMBER: premières images du conte fantastique estonien

19e siècle, dans un village estonien. Liina, fermière, est amoureuse d'Hans. Le paysage est enneigé, les esprits et les loups-garous rôdent...

Voici le point de départ de November, un conte fantastique estonien réalisé par Rainer Sarnet. Il s'agit d'une adaptation du roman Les Groseilles de novembre écrit par Andrus Kivirähk et qui a été édité en France en 2014 aux éditions Le Tripode. November fait partie de la sélection du prochain Festival de Tribeca. Des premières images intrigantes ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

