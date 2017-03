FESTIVAL DU FILM DE FEMMES DE CRETEIL 2017: la sélection dévoilée

La sélection du Festival du Film de Femmes de Créteil, dédié comme son nom l'indique aux femmes dans le cinéma, a été dévoilée. Parmi les film en compétition lors de cette 39e édition, citons Park de la Grecque Sofia Exarchou, Sami Blood de la Suédoise Amanda Kernell, Someone to Talk to de la Chinoise Liu Yulin ou encore Lipstick Under My Burkha de l'Indienne Alankrita Shrivastava, récit féministe qui a défrisé les conservateurs lorsqu'il a été dévoilé en Inde.

L'actrice française Nathalie Richard sera l'invitée d'honneur du festival qui projettera une rétrospective de ses films. Également au programme: des compétitions documentaires et courts métrages, un focus sur la photographie au cinéma, des hommages à Dorothy Arzner et Yannick Bellon ainsi que la projection en avant première et hors compétition de l'ovni brésilien Mate-me por favor de Anita Rocha da Silveira.

Pour toutes les informations sur la sélection, cliquez ici ! Le festival aura lieu du 10 au 19 mars.

