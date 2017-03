LOVETRUE: 1eres étranges images de l'ovni sélectionné à CPH:Dox

LoveTrue explore en trois histoires les défis que l'amour peut présenter et comment les expériences passées et présentes façonnent les décisions de différents personnages.

Voici le point de départ de ce long métrage réalisé par l'Israélienne Alma Har'el. Har'el a été remarquée notamment avec ses clips réalisés pour Sigur Ros, Beirut, Shearwater ou les Rolling Stones. LoveTrue compte notamment Shia LaBeouf à son générique, au poste de producteur exécutif. Ce film fait partie de la sélection du prochain Festival CPH:Dox de Copenhague, l'un des principaux festivals dédiés au cinéma documentaire. CPH:Dox sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Découvrez d'intrigantes premières images de LoveTrue dans notre galerie.

Source

