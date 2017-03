HIKARI: première affiche du nouveau Naomi Kawase

Nous vous parlions l'automne dernier du nouveau long métrage réalisé par la Japonaise Naomi Kawase (La Forêt de Mogari, Still the Water).

Ce film s'intitule Hikari (ce qui signifie "lumière"). Il raconte la rencontre entre un cameraman qui souffre d'un trouble de la vue et une jeune fille déconnectée de la réalité. Dans les rôles principaux, on retrouve Masatoshi Nagase que Kawase a dirigé sur Les Délices de Tokyo et Ayame Misaki, vue notamment dans le blockbuster Attack on Titan.

Naomi Kawase sort de son plus gros succès au Japon mais aussi en France où Les Délices de Tokyo a attiré plus de 300.000 spectateurs. Hikari a une sortie calée le 27 mai au Japon. Juste après Cannes, où le film pourrait faire sa première ? Une affiche officielle a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie ainsi qu'une nouvelle image...

Source

