BOX-OFFICE US: "Logan", meilleur démarrage de l'année

Logan a réussi ses débuts au box-office américain. Le blockbuster a réalisé le meilleur démarrage de l'année avec 85.3 millions de dollars dans 4000 salles. Le film de James Mangold, actuellement à l'affiche en France, a été produit pour une centaine de millions de dollars. Il laisse loin derrière le drame chrétien The Shack qui récolte 16.1 millions de dollars dans près de 3000 salles. Après quelques bides successifs de ce genre de longs métrages, The Shack, qui compte Sam Worthington et Octavia Spencer à son casting, s'en sort bien puisqu'il n'a coûté que 20 millions de dollars. Before i Fall, adaptation de littérature young adult, est un flop avec moins de 5 millions de dollars sur près de 2500 écrans.

Parmi les anciennes sorties, le très bon buzz horrique Get Out se maintient solidement (-21.8%) et cumule 75.9 millions de dollars en 2 semaines. Le film a coûté moins de 5 millions de dollars. La Grande muraille avec Matt Damon confirme son bide américain avec seulement 41.2 millions de dollars au compteur en 3 semaines pour un budget de 150 millions. Oscarisé le weekend dernier, Moonlight remonte au classement et passe la barre des 25 millions de dollars. Le film étant sorti il y a 5 mois outre-Atlantique, l'effet Oscar reste cela dit plutôt modeste.

