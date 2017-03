ROOM 7: première image du nouveau film de la révélation coréenne Lee Yong-Seung

Doo-Sik dirige un DVD Bang (une boutique de location de dvd avec salle de visionnage privative). Ce business est au bord de la faillite. Un jour, le corps d'un homme est retrouvé dans la salle de visionnage...

Voici le pitch de Room 7, le nouveau long métrage du Coréen Lee Yong-Seung (lire notre entretien). Lee a été découvert avec son premier film, le brillant 10 Minutes. Room 7 devrait être visible courant 2017. Une première image vient d'être dévoilée, découvrez-la dans notre galerie !

