THE BELKO EXPERIMENT: des affiches joueuses pour le thriller horrifique de Greg McLean

Au cours d'une expérience bien particulière, 80 employés américains se retrouvent enfermés dans leur entreprise basée à Bogota. Ils dévoilent leur vraie nature lorsqu'on leur ordonne de s'entretuer sous peine... d'être tué.

Voici le pitch de The Belko Experiment, le nouveau thriller horrifique de l'Australien Greg McLean (Wolf Creek). Son scénario a été écrit par James Gunn (Les Gardiens de la galaxie). Dévoilé à Toronto en septembre dernier, ce film sortira dans quelques jours outre-Atlantique. Des affiches joueuses ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

