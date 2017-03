THE THIRD MURDER: des infos sur le prochain Hirokazu Kore-Eda

Shigemori est un avocat brillant. Il est obligé de défendre Mikuma, accusé de meurtre. Mikuma, un récidiviste, risque la peine de mort, mais Shigemori commence à avoir des doutes sur sa culpabilité...

Voici le pitch de The Third Murder, le nouveau long métrage de Hirokazu Kore-Eda. A l'affiche: Masaharu Fukuyama (que Kore-Eda a dirigé dans Tel père, tel fils) et la star Koji Fukada. Le tournage de ce film devrait s'achever ce mois de mars, et le film devrait être prêt pour septembre. Entre temps, le dernier film du réalisateur, Après la tempête, sera sorti en France: le 26 avril.

