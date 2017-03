TOKYO IDOLS: gros plan sur le doc japonais sélectionné à CPH:Dox

Les groupes de filles et la musique pop imprègnent la vie japonaise. Tokyo Idols plonge au cœur d'un phénomène culturel caractérisé par l'obsession de la sexualité féminine et de la popularité sur Internet.

Dévoilé en début d'année au Festival de Sundance, Tokyo Idols est réalisé par la Japonaise Kyoko Miyake. Ce film sera projeté dans quelques jours au Festival CPH:Dox de Copenhague, qui sera à suivre en direct sur FilmDeCulte. Découvrez des premières images de Tokyo Idols dans notre galerie.

