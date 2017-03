THE HOUSE THAT JACK BUILT: Uma Thurman rejoint le nouveau Lars Von Trier

On vous en parlait l'an passé: le réalisateur danois Lars Von Trier prépare un nouveau long métrage. Celui-ci, intitulé The House That Jack Built, raconte, dans les États-Unis des années 70, les différents meurtres qui vont faire de Jack un tueur en série.

Uma Thurman vient de rejoindre la distribution du film. Elle retrouve le cinéaste après une apparition dans Nymphomaniac. Étaient déjà annoncés au casting: Matt Dillon, Riley Keough ou Bruno Ganz. Lars Von Trier a commenté que son film "célèbre l'idée selon laquelle la vie est mauvaise et sans âme, ceci tristement prouvé par l'avènement récent du 'Homo Trumpus', le roi rat".

Le tournage devrait débuter ce mois-ci.

