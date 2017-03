THE POST: Meryl Streep et Tom Hanks dans le prochain Spielberg

Après Le Bon gros géant sorti l'an passé, Steven Spielberg était annoncé sur de multiples projets: The Kidnapping of Edgardo Mortara avec Oscar Isaac, It's What I Do avec Jennifer Lawrence voire Indiana Jones 5 tandis que son film de SF Ready Player One est annoncé en post-production.

Un nouveau film s'ajoute au programme du réalisateur. Celui-ci, intitulé The Post, est centré sur l'affaire des "Pentagon Papers" qui a eu lieu en 1971 aux États-Unis. La communication dans la presse de ces documents secrets, concernant l'implication politique et militaire des États-Unis dans la guerre du Viêt Nam, a eu une forte répercussion sur la classe politique et auprès de l'opinion publique.

Deux stars ont été annoncées au casting: Meryl Streep et Tom Hanks. Si Hanks est un habitué du cinéma de Spielberg, Meryl Streep tournera pour la première fois pour le cinéaste - il est vrai généralement assez peu concerné par les personnages féminins. Plus d'informations à suivre...

