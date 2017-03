FESTIVAL CINELATINO DE TOULOUSE 2017: la sélection

La sélection du Festival Cinélatino, dédié aux cinémas d'Amérique Latine, a été dévoilée. Ce festival se déroulera du 17 au 26 mars à Toulouse.

12 films figureront en compétition, parmi lesquels l'ovni Rey de Niles Atallah, le choc Jesus de Fernando Guzzoni, le buzz El Cristo ciego de Christopher Murray (tous les trois venant du Chili) ou encore Don't Swallow My Heart, Alligator Girl ! du Brésilien Felipe Bragança.

Parmi les films hors compétition, le public pourra découvrir le délicat film argentin El Futuro perfecto de Nele Wohlatz (lire notre entretien), le fascinant La Region salvaje du Mexicain Amat Escalante (lire notre entretien), La Idea de un lago de l'Argentine Milagros Mumenthaler (lire notre entretien) ou encore El Invierno de son compatriote Emiliano Torres.

Des documentaires (dont le glaçant Sexe, prêches et politique de Aude Chevalier-Beaumel et Michael Gimenez) et courts métrages seront également au menu.

Retrouvez toute la programmation en cliquant ici.

