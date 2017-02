Génération: Don't Swallow My Heart, Alligator Girl !

Joca est un enfant brésilien de 13 ans, amoureux d’une fille indigène paraguayenne, à la frontière des deux pays. Pour lutter pour son amour, il lui faudra affronter les secrets de son frère aîné, Fernando.

UNE AFFAIRE DE CŒUR

Nouveau long métrage du Brésilien Felipe Bragança (co-réalisateur de A Alegria passé par Cannes et co-scénariste de Praia do futuro passé par la Berlinale), Don't Swallow My Heart, Alligator Girl! a déjà pour lui l'un des plus beaux titres de film de la décennie. Le film présente également quelques ingrédients aussi intrigants que séduisants, avec cette parabole du conflit violent entre Brésil et Paraguay transposé parmi les jeunes générations. L'univers et l'imaginaire de Don't Swallow My Heart, Alligator Girl! sont formidables et le terrain de jeu ne demande qu'à être investi. Pourquoi alors ne se sent-on pas totalement emporté ? Peut-être parce que derrière les figures héroïques et mythiques (d'une grande reine guerrière à Clark Kent), il y a une construction et une écriture pour le moins laborieuses qui ont eu tendance à nous perdre au fil d'un récit qu'on se prend à imaginer plus épuré. Ses jeunes acteurs semblent également un peu tendre pour défendre de telles figures. Subsiste pourtant le sentiment de voir quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre – sentiment précieux qui habite la plupart des plans de ce très étrange long métrage.