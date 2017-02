FESTIVAL DE ROTTERDAM 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival de Rotterdam, dédié aux nouveaux talents du cinéma indépendant, vient d'être dévoilé !

Le Grand Prix a été décerné au film indien Sexy Durga de Sanal Kumar Sasidharan. Le pitch: Durga, une jeune femme anxieuse, et son ami Kabeer fuient leur village en pleine nuit. Cette même nuit a eu lieu, au temple du village, une grande fête durant laquelle la déesse Durga est célébrée. Les dévots offrent leur corps et leur esprit pour plaire à leur déesse. Pendant ce temps, Durga et Kabeer entament un voyage mystique entre obscurité et agonie. Découvrez des premières images de Sexy Durga dans notre galerie.

Le Prix du Jury est allé au Chilien Rey de Niles Atallah. Le pitch: en 1860, un aventurier français a voyagé jusqu'au fin fond de l'Amérique du sud pour y fonder son royaume. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

