PROJET: une comédie musicale inspirée par David Bowie ?

La réalisatrice polonaise Agnieszka Smoczynska, révélée par le brillant The Lure, comédie musicale qui vient d'être projetée au Festival de Gérardmer, a un nouveau projet. Il s'agit à nouveau d'un film musical, inspiré cette fois de l’œuvre de David Bowie.

Ce long métrage, intitulé Deranged, raconterait l'histoire d'un enquêteur qui est embauché par le département du crime artistique pour déterminer si le meurtre d'une jeune fille de 16 ans est un crime ou une œuvre d'art. Ces éléments sont inspirés par 1. Outside, le concept-album édité par David Bowie en 1995.

"Nous avons commencé à travailler dessus et j'espère que cela se concrétisera", a commenté la cinéaste. Avant cela, Agnieszka Smoczynska réalisera un drame psychologique dont l'héroïne est une femme qui a perdu la vue.

