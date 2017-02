BOX-OFFICE FRANCE: carton pour "La La Land", déconvenue pour "Resident Evil"

Le film d'animation Tous en scène hérite de la première place au box-office français de la semaine et réalise un bon score avec 805.197 entrées dans 690 salles. Mais la performance de la semaine est pour la comédie musicale La La Land. Propulsé par son buzz Oscars en or, le film avec Emma Stone et Ryan Gosling obtient la meilleure moyenne par copie de la semaine avec 754.534 entrées dans 414 salles. Le podium est complété par un autre succès: la comédie L'Ascension qui attire 344.858 spectateurs dans 316 salles. Déconvenue en revanche pour l'énième épisode de la franchise Resident Evil. Diffusé dans près de 400 salles, le film ne compte que 174.825 spectateurs. Parmi les petits, débuts encourageants pour l'Israélien Tempête de sable avec 30.291 curieux dans 76 salles.

Parmi les anciennes sorties, le gadin de la semaine est pour Live by Night. Le film de Ben Affleck, en ne perdant pratiquement pas de copies, chute de 52.9% après une première semaine déjà faible (208.055 spectateurs en tout). Plus bas, beau maintien pour le drame Manchester by the Sea qui ne recule que de 16.3% en 7e semaine. Le film de Kenneth Lonergan avec Casey Affleck va passer la barre des 400.000 spectateurs ces prochains jours.

